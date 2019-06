Gears of War - Der Film: Entwickler erklärt die „Alternative Realität“

PC 360 XOne

Mit seiner Aussage, dass die kommende Verfilmung von Gears of War in einer „alternativen Realität“ spielen wird, hat Rod Fergusson, der Leiter des Entwicklerstudios The Coalition, für Verwirrung bei den Fans gesorgt. Viele Anhänger der Spielreihe befürchten, dass der Film nun wenig bis gar nichts mehr mit der Vorlage zu tun haben wird. In einem Interview mit IGN.com stellte der Macher nun klar, was genau er damit meinte. Laut Fergusson war der Gedanke bei der Erschaffung des Films der, dass es in erster Linie ein toller Film und erst dann ein Gears-of-War-Film werden soll, wodurch man sich am Ende für eine alternative Realität entschied, die keine Auswirkungen auf die Geschichte der Spielserie haben, oder von dieser beeinflusst wird:

Ich werde nicht verraten, was in der Geschichte des Films passieren wird, ich sage nur, dass es sich um eine „alternative Realität“ handelt. Ich sage nicht, dass es keine bekannten Spielcharaktere in dem Film geben wird. Ich meine nur, dass es keinen Einfluss auf den Kanon der Spielserie haben wird. Etwas, das im Film passiert, wird die Spiele nicht beeinflussen und andersherum ist es genauso.

Fergusson fügte noch hinzu, dass die Prämisse nicht bedeutet, dass Marcus Fenix nicht in dem Film sein wird. Das offizielle Drehbuch befinde sich aber hinter Verschluss. Der ehemalige Profi-Wrestler und Schauspieler Dave Bautista, der unter anderem Drax the Destroyer in Guardians of the Galaxy verkörperte, signalisierte kürzlich, dass er gerne Marcus Fenix in dem Film darstellen möchte. Im Interview darauf angesprochen, antwortete Fergusson: „Dave ist großartig. Ich denke er wäre klasse in der Rolle. Unglücklicherweise habe ich keine Kontrolle darüber, wer für den Film gecastet wird, was damit gemacht wird oder ob wir einen Charakter haben werden, den er spielen könnte.“ Der Studioleiter erklärte zudem, was er mit seiner ersten Aussage, dass es zuerst ein toller Film und erst dann ein Gears-Film werden soll, konkret gemeint hatte: