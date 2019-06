Age of Mythology: Microsoft macht Hoffnungen auf Fortsetzung

PC MacOS

Während die Age-of-Empires-Serie demnächst von Relic Entertainment mit einem vierten Teil bedacht wird, hat das Spin-off Age of Mythology bisher keine Fortsetzung erhalten. Dies könnte sich allerdings in naher Zukunft ändern, wie Adam Isgreen, der Creative Director hinter der Age-of-Empires-Marke bei Microsoft Studios, in einem Interview mit Eurogamer.net verriet:

Es ist wirklich großartig zu sehen, wie viel Liebe Age of Mythology erhält, denn ich liebe es auch. Das Spiel wartet mit einer eher weniger akkuraten Geschichte auf. Es ist sehr lose und die Leute haben einfach Spaß damit, sowie ich auch.

Zuerst will man sich laut Isgreen aber um den Patch für die „Extended Edition“ des Spiels kümmern und bekannte Exploits beseitigen, weil dies ein dringender Wunsch der Community sei. Und wenn auch die Arbeiten an den „Definitive Editions“ der drei Empires-Spiele abgeschlossen wurden, werde man zurückblicken und sich darüber Gedanken machen, was man mit der Mythology-Marke noch anstellen kann: „Wir werden es nicht einfach links liegen lassen. Wir werden schon ausknobeln, was wir damit machen können“, so der Entwickler.