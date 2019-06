Spider-Man - Far From Home: VR-Spiel kostenlos zum Download

Pünktlich zum Start des neuen Spidey-Films Spider-Man - Far From Home, haben der Entwickler CreateVR und der Publisher Sony Pictures Virtual Reality ein neues Virtual-Reality-Spiel veröffentlicht. In diesem könnt ihr euch laut Beschreibung selbst durch die Hochhäuser Manhattans schwingen und bekommt es dabei mit einem gewaltigen Feind zu tun...

Das Spiel kann ab sofort kostenlos für Oculus Rift, HTC Vive und Playstation VR über Steam und den Playstation Store heruntergeladen werden. Passend dazu wurde auch ein Trailer veröffentlicht, der Spidey in Aktion zeigt. Den Clip könnt ihr euch im Folgenden anschauen: