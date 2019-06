Terraria: Switch-Version hat einen Termin

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 WiiU 3DS PSVita iOS Linux MacOS Android

Der Indie-Entwickler Re-Logic gab im offiziellen Forum von Terraria (im User-Artikel) den Release-Termin für die Switch-Umsetzung des 2D-Sandbox-Spiels bekannt. Der Titel wird schon ab dem morgigen Donnerstag, den 27. Juni 2019, für die Hybridkonsole erhältlich sein.

Für die Portierung des Spiels ist nicht Re-Logic selbst, sondern der in Eugene (Oregon) ansässige Entwickler Pipeworks Studios verantwortlich, der auch die Xbox-One- und die PS4-Version lieferte. Heute Abend ab 22:00 Uhr (deutscher Zeit) will das Team via Discord.gg/Terraria eine „Fragt uns was ihr wollt“-Runde rund um den Switch-Port veranstalten. Wenn ihr also etwas Konkretes über die Umsetzung von dem Studio wissen wollt, solltet ihr einschalten.