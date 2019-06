One Punch Man - A Hero Nobody Knows: Kampfspiel zum Anime angekündigt

PC XOne PS4

Der Anime One Punch Man verfolgt die Geschichte des Superhelden Saitama. Wie der Name bereits dezent andeutet hat der Glatzkopf die Fähigkeit, jeden Gegner, egal wie stark, mit nur einem Schlag auszuschalten. Wie Bandai Namco bekannt gibt, befindet sich aktuell ein Fighting Game auf Basis der beliebten Lizenz in der Mache.

One Punch Man - A Hero Nobody Knows wird für die PS4, Xbox One und den PC erscheinen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es aktuell noch nicht. Ihr tretet in 3-gegen-3-Kämpfen an, dabei kontrolliert ihr natürlich Charaktere, die ihr aus dem Anime kennt. Als Beispiel werden Genos, Fubuki, Mumen Rider, Sonic und Saitama selbst genannt. Ob ihr mit letzterem konsequenterweise wirklich jeden Gegner mit nur einem Schlag aus den Socken haut, das hat Bandai Namco bisher nicht bekannt gegeben.

Unterhalb dieser Zeilen findet ihr einen ersten Trailer, der ein paar Spiel-Szenen in passender Cel-Shading-Optik zeigt.