Steam Grand Prix: Summer-Sale mit vielen Rabatten & Minispiel gestartet

Im Steam Store ist mit dem sogenannten „Grand Prix“ der diesjährige Summer-Sale gestartet. Dabei könnt ihr nicht nur wie gewohnt zahlreiche Titel zu reduzierten Preisen erwerben, sondern auch gemeinsam mit Freunden als Gruppe an einem kleinen Minispiel teilnehmen und durch lösen verschiedener Aufgaben Belohnungen, wie Abzeichen und Hintergründe freischalten, sowie in fünf verschiedenen Kategorien Punkte für das Rennen sammeln.

Aus den drei bestplatzierten Teams wird Valve am Ende einen Sieger auswählen, der die meist gewünschten Spiele auf seiner Wunschliste geschenkt bekommt. Wenn ihr euch also an diesem „Rennen“ beteiligt, vergesst nicht eure Wunschliste zu aktualisieren.

