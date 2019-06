Star Wars Jedi - Fallen Order: Rund 15 Minuten neues Gameplay im Video

PC XOne PS4

Electronic Arts hat heute neues Gameplay-Material zu Star Wars Jedi - Fallen Order veröffentlicht. Interessant sind dabei insbesondere die ersten rund 15 der insgesamt 26 Minuten. Denn diese zeigen Szenen, die bisher nur hinter verschlossenen Türen auf der E3 präsentiert wurden und noch vor dem Abschnitt spielen, der auf der EA Play im Mittelpunkt stand.

Auch hier verschlägt es den Padawan Cal Kestis nach Kashyyyk, doch bevor es ihn in die bereits bekannte Raffinerie des Imperiums verschlägt, nimmt er es unter anderem mit AT-ATs auf. So seht ihr in dem Video unter anderem, wie er an der Außenseite an einem der Läufer hochklettert und diesen später sogar bemannt. Neben weiterer Lichtschwert-Action seht ihr auch Zwischensequenzen. Das Video findet ihr gleich unterhalb dieser News.