TheC64 Fullsize: C64-Neuauflage in Originalgröße erscheint im Dezember

Nach dem TheC64 Mini (im Video vorgestellt) wird der Heimcomputer-Klassiker von Commodore in diesem Jahr auch in Originalgröße neu aufgelegt. Das Gerät hört auf den passenden Namen TheC64 Fullsize und wird von Retro Games Ltd entwickelt, den Vertrieb übernimmt Koch Media. Erscheinen wird die Hardware am 5. Dezember 2019 zu einem Preis von 119,99 Euro.

Anders als bei der Mini-Version wird dieses Mal die Tastatur funktionsfähig sein, darüber hinaus sind ein HDMI-Anschluss sowie vier USB-Eingänge vorhanden. Letztere benötigt ihr, um externe Controller anzuschließen. Die USB-Anschlüsse eignen sich zudem dazu, eigene Spiele zu laden. Der mitgelieferte Joystick sieht dem des C64 Mini ähnlich, er wurde allerdings überarbeitet und enthält etwa Micro-Switches.

Beim Start des Systems könnt ihr zwischen C64- und VC-20-Oberflächen sowie der vom C64 Mini bekannten grafischen Oberfläche wählen. Auch auf dem TheC64 Fullsize werden 64 Spiele vorinstalliert sein. Hierbei kommt es zu einigen Dopplungen mit der Mini-Auflage der Hardware, unter anderem werden hier California Games, Paradroid und Boulder Dash genannt. Allerdings wird es auch ein paar Zugänge geben. Konkret handelt es sich hierbei um Attack of the Mutant Camels, Hover Bovver, Iridis Alpha und Gridrunner. Außerdem sind die erst frisch veröffentlichten Spiele Galencia und das Text-Adventure Planet of Death an Bord. Ihr könnt bei den Spielen zwischen einem 50- und 60-Hz-Modus wählen, zusätzlich lässt sich ein CRT-Filter aktivieren.

