Satoru Iwata: Buch über verstorbenen Nintendo-Präsidenten geplant

Das auf Produktion von Notizbüchern spezialisierte japanische Unternehmen Hobonichi hat ein Buch über den 2015 verstorbenen Nintendo-Präsidenten Satoru Iwata angekündigt. Die „Satoru-San“ getaufte Publikation soll seinen Werdegang, die Zeit vor Nintendo, seine Arbeit als Firmenpräsident und seinen Blick auf die Videospielebranche näher beleuchten.

Das Buch, das vom japanischen Autor Yasuda Nagata geschrieben wurde, soll unter anderem auch Iwatas Schriften von der Nintendo Website und von Hobonichis Blog enthalten. Auch der Zelda- und Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto und Earthbound-Schöpfer und Gründer von Hobonichi Shigesato Itoi werden in zwei gesonderten Kapiteln über Iwata sprechen. Itoi hat das Unternehmen bereits 1998 gegründet (der Name bedeutet auf Deutsch so viel wie: „Fast jeden Tag“). Iwata war seit der Gründung der IT-Manager des Unternehmens. Das Buch soll am 1. Juli 2019 in Japan erscheinen. Ob es auch einen Release im Westen geben wird, ist nicht bekannt.