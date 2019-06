Xbox Game Studios: Mehr Zeit für die Teams und Fokus auf die Qualität

XOne

Xbox One ab 259,00 € bei Amazon.de kaufen.

Microsofts Xbox-Boss Phil Spencer hat in einem Interview mit Kotaku über die aktuelle Arbeit der bestehenden und zuletzt erworbenen Xbox Game Studios gesprochen. Wie er verriet, sei man dabei in erster Linie auf die Qualität fokussiert und daher darauf bedacht, den eigenen Teams die Zeit einzuräumen, die sie für die Entwicklung ihrer Spiele benötigen.

Laut Spencer konzentriert man sich derzeit vor allem auf die Titel, die als nächstes erscheinen. Er sei stolz, das zwölf der insgesamt 14 auf der E3 präsentierten Spiele schon nächstes Jahr veröffentlicht werden. „Wir konnten uns wirklich auf das fokussieren, was als nächstes erscheint, was ich großartig finde. Und dann denke ich an die anderen Studios: Wo war The Initiative? Wo war Turn 10? Wo war das zweite Team von Playground?“ Spencer erklärte, dass der Grund für die Abwesenheit der beiden Studios und auch von 343 Industries auf der E3 war, dass die Teams mehr Zeit für ihre Projekte benötigen, die man ihnen auch einräumen möchte:

Wir haben in vier Jahren wie viele, vier Halo-Spiele produziert? Wir wollen ihnen die Zeit und die Möglichkeit geben, sich wirklich Gedanken über das Spiel zu machen und einen kreativen Einfluss zu haben, wenn sie das Spiel veröffentlichen. Ähnliches gilt auch für Turn 10. Ich will ihnen die Zeit einräumen, ihre Pläne zu durchdenken. Ich liebe, was sie mit Motorsport machen, aber man muss auf seine Studios hören, wenn sie Zeit brauchen und sich auf mehr Dinge konzentrieren wollen. Und wenn man mehr Inhalt hat, kann man das auch machen.

Wie Spencer betonte, sei die Qualität der Exklusivtitel „sehr wichtig“. In der Vergangenheit sei es nicht immer einfach gewesen, das Exklusiv-Portfolio mit den Veröffentlichungsterminen zu koordinieren, da die Erscheinungsdaten bereits vor Jahren festgelegt wurden. In der aktuellen Situation, wo man nun 15 Studios besitzt, habe man mehr Luft, was einem auch mehr Raum für Verbesserungen gibt. Das ganze Interview könnt ihr euch unter dem Quellenlink durchlesen.