PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Der Einstieg ist leicht...

Wir halten unsere Rede über Matryoshka im TV.

Gut übersetzt, manchmal etwas zu gut

Es gibt viele Verbote im fiktiven Staat Matryoshka.

Dieser Weg wird kein leichter sein

Das Zusammenbasteln der Telefonkabel ist eine der leichteren Aufgaben.

Fazit

Adventure

Für Fortgeschrittene und Profis

Einzelspieler

Preis im PSN-Store: 19,99 Euro

In einem Satz: Ein witziges Kleinod für Knobel-Profis

trifft", mit diesen Worten bewirbt Artifex Mundi sein neuestes Spiel, das ich mir für den PSN-Check angesehen habe. Aber ein Adventure auf der Konsole, kann das wirklich funktionieren? Sehr gut sogar, wie ich feststellen durfte....und stellt uns in einer Art Tutorial-Kapitel erst einmal die Hauptfigur vor. Wir spielen Evan, einen jungen Mann, der aus unbekannten Gründen vom Kommunismus und dem fiktiven Land Matryoshka fasziniert ist. Wir dürfen im Fernsehen einen Vortrag über eben jene Themen halten und müssen diesen noch vorbereiten.Schon nach wenigen Minuten geht die Steuerung leicht von der Hand und ich habe mich gut zurecht gefunden. Die Dias und den Projektor vorbereitet, den Vortrag sortiert und auch die Hintergrundmusik auflegen. Just, als wir starten, buhen uns die Zuschauer aus, und der Geheimdienst von Matryoshka wird auf uns aufmerksam. Wir werden also in unser Traumland eingeladen und dürfen dem großen Herrscher persönlich begegnen.Alle Texte im Spiel wurden sinngemäß übersetzt. Die Texte sind nur auf Deutsch verfügbar, lediglich die Sprachausgabe ist auf englisch. Beispiel gefällig? Wir müssen in einem Kapitel unseren Ausweis herstellen. Im Englischen wird dieser “ASS” genannt. Im deutschen Text wird dies mit “PO” übersetzt, den wir immer und unaufgefordert vorzeigen müssen. Dies sichert den Wortwitz und der Humor bleibt sehr gut erhalten.An manchen Stellen übertreibt die Übersetzung aber auch gewaltig. In der englischen Sprachausgabe nuschelt ein Charakter sehr stark, dies wurde im deutschen Text so überdeutlich dargestellt, dass ich lieber dem englischen Genuschel zugehört habe, als mich durch den Buchstabenbrei zu quälen. Ab von solchen kurzen Ausnahmen habe ich die Texte nur sehr selten weggeklickt und das ein oder andere Mal laut lachen müssen.So leicht die Rätsel in den ersten beiden Kapiteln auch waren, schnell wurde ich mit der einen oder anderen harten Nuss konfrontiert. Eines der leichteren war die Aufgabe, eine Blume in ein Fenster stellen, um eine geheime Botschaft zu übermitteln. Dafür wird ein Truthahn vom Vortag aus dem Kühlschrank aufwärmen und gegessen, der so geleerte Topf wird mit Erde gefüllt und aus dem Blumenmotiv der Tischdecke zusammen mit einem Metallstab eine Blume gebastelt.Schwieriger wird es dann durch das Weglassen von Hinweisen, die einen zur Lösung führen würden. Hier hilft es nur, bei den NPCs genau darauf zu achten, was gesagt wird und was die Umgebung so hergibt. Die Hotspot-Anzeige mit der L2-Taste ist da ein wahrer Segen. Zweimal wurde ich durch Bugs jäh ausgebremst. Da es nur ein Savegame gibt, das via Autosave überschrieben wird, konnte ich bei dem einen Bug nur das Spiel von vorne beginnen. Da dies recht früh im Spiel war, hat es mich nur wenig Spielfortschritt gekostet, genervt hat es mich trotzdem.Irony Curtain ist ein amüsantes Adventure, das mich zirka acht Stunden beschäftigt und gut unterhalten hat. Der Grafikstil erinnert an Deponia, die versprochenen Einflüsse von Papers Please habe ich aber nicht erkennen können. Alles in allem ist das Adventure für jeden, der gerne mal entspannt auf der Couch auf dem TV ein Adventure genießen möchte, eine klare Empfehlung.