PC Switch

Akrobatisch schalten wir unsere Feinde aus und steigern unseren Highscore.

Blutige Tanzkunst

Total Banane: Unsere Performance hat noch Luft nach oben.

Klischees werden bedient

Auf dem Highway ist die Hölle los.

Fazit

Actionspiel

Einzelspieler

Für Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis

Preis: 19,99 Euro (Steam, Nintendo Switch)

In einem Satz: Wahnwitzige Balleraction für Twinstick-Akrobaten.

Abgedrehter Humor, Blut, fliegende Körperteile und mittendrin die Banane Pedro, die nur in der Fantasie des Spielers existiert: Wer den Publisher Devolver Digital und seine bizarren Auftritte kennt, wird sich indirekt heimisch fühlen. In diesem Indie-Check erfahrt ihr, ob es sich lohnt, die Banane und den namenlosen Helden auf ihrem Weg zu begleiten.My Friend Pedro gibt zu Beginn nicht mehr preis als nötig: Ihr seid Gefangener in einem Keller. Um zu entkommen, müsst ihr euch den Weg freischießen, so der wohlwollende Rat eures Begleiters. Das eingesetzte Waffenarsenal ist klassisch und wird im Fortlauf des Spiels erweitert. Zur Unterstützung könnt ihr mehrere Fähigkeiten einsetzen: wenn ihr euch konzentriert, aktiviert ihr die Bullet-Time, mit der ihr das Geschehen verlangsamt und so die Angriffe auf eure Gegner koordiniert. Mit der Ausweichdrehung könnt ihr dem feindlichen Kugelhagel entgehen, und mit zwei Waffen gleichzeitig in der Hand visiert ihr Ziele in verschiedenen Richtungen an.Kombiniert ihr die Fähigkeiten, entfacht ihr ein wahres Ballett der Gewalt. Ihr springt von Wänden ab, dreht Pirouetten, schlagt Salti und feuert dabei aus allen Rohren. Zwar führt auch planloses Schießen zumindest auf dem niedrigsten der drei Schwierigkeitsgrade zum Ziel, doch ergibt sich der Reiz des Spiels aus der Eleganz, mit der ihr durch die Gegnerhorden wütet und so eure Punktezahl in die Höhe treibt. Multiplikatoren für schnelle Kill-Folgen steigern euer Konto zudem beträchtlich, besonders schnelle Spieler erhalten einen Bonus.Am Ende eines Levels gibt es eine Bewertung. Zur Belohnung wird euch nochmal eure beste Szene präsentiert, die ihr als Gif abspeichern oder direkt auf Twitter mit euren Followern teilen könnt. Seid ihr mit eurem Erfolg nicht zufrieden, könnt ihr den Abschnitt direkt neu starten. Im Menü wird euch die weltweite Rangliste für jede Passage präsentiert, was zusätzlich anspornen kann.Zu jedem Leveleinstieg hat Pedro einige verrückt-freundliche Worte parat, dann schickt er euch durch optisch unspektakuläre Levels, die meist an Industriekomplexe erinnern. Ansonsten bleibt der gelbe Freund eher unauffällig. Beim Gegnerdesign gibt es etwas mehr Abwechslung: trefft ihr zu Spielbeginn noch auf Mafia-Gangster, müsst ihr es später mit „Hassern“ oder Hardcore-Gamern aufnehmen, die uns in bestem Leetspeak begrüßen – leider unvertont, denn bis auf die überzeugende Musik und die eher dünnen Soundeffekte bleibt das Spiel stumm. Zusätzlich zu den Gegnerhorden rücken euch noch Minen, Laserfallen und Geschütztürme zu Leibe. Häufig lässt sich die Umgebung zu eurem Vorteil einsetzen. Ihr könnt beispielsweise Überreste eurer Gegner als Geschoss nutzen, wenn ihr sie tretet oder ihr schießt an speziellen Oberflächen „über Bande“. Physikalisch korrekt geht es dabei selten zu, aber es soll ja auch vor allem Spaß machen.Vereinzelt erreicht ihr einen Hochgeschwindigkeitslevel, etwa wenn ihr auf ein Motorrad wechselt. Schnell brechen Chaos und Hektik aus, was eine willkommene Abwechslung zu den übrigen, routiniert spielbaren Abschnitten darstellt. Leider kommen diese selten im Spiel vor. Meist bestreitet ihr neben den Schießereien kleinere Schalterrätsel und Sprungsequenzen. Ab und an trefft ihr auf Bossgegner, die euch ein taktischeres Vorgehen abverlangen.Wer wilde Schießereien und den verrückten Devolver-Digital-Humor mag, wird mit My Friend Pedro sicher glücklich. Die Story ist zwar vernachlässigbar. Dafür ist die Action brachial, und das grazile Ausschalten von Gegnern wirkt belohnend. Die Herausforderung bleibt meist sportlich-motivierend, zumal die Steuerung auch für eher ungeübte Gamepad-Spieler wie mich gut von der Hand geht. Erfreulicherweise ist das Spiel stets fair und plagt nicht mit einem zähem Rücksetzverfahren. Ein Durchlauf dauert wenige Stunden, wer Herausforderungen wie höhere Schwierigkeitsgrade oder die Jagd nach einem besseren Punktestand mag und das Spiel meistern will, wird länger Spaß daran haben.