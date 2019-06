Final Fantasy 7 Remake erhält neue Substanzen

PS4

Das kommende Remake von Final Fantasy 7 (im E3-Anspielbericht) wird mit neuen Substanzen aufwarten. Dies hat der Director Tetsuya Nomura in einem Interview mit der japanischen Famitsu bekannt gegeben. Gleichzeitig werden einige alte Substanzen aus dem Spiel entfernt.

Substanzen, auch Materia genannt, sind ein wichtiger Teil des Ausrüstungs-und Zaubersystems von Final Fantasy 7. Dabei handelt es sich um verschiedenfarbige Kugeln aus kristallisiertem Mako. Letzteres ist eine Art „Mana“ - eine spirituelle Energie, die die Oberfläche der Welt durchfließt und vom zwielichtigen Energie-Megakonzern Shin-Ra gefördert wird. Die Substanzen lassen sich in Waffen und Ausrüstung sockeln und verleihen den Gegenständen auf diese Weise magische Fähigkeiten, die auf unterschiedliche Weise miteinander kombiniert werden können.

Laut Nomura musste das Materia-System durch die Neuerungen und Änderungen der Kampfmechanik entsprechend überarbeitet und angepasst werden. Im Remake wird jede gesockelte Substanz auch optisch im Spiel dargestellt. Das 1997 erschienene Original umfasste seinerzeit 83 Substanzen in Farben gelb (Befehle), grün (Zauber), rot (Aufruf), blau (Unterstützung) und lila (unabhängig). Mit schwarz und weiß gab es zudem zwei weitere besondere Materia im Spiel. Welche Substanzen konkret entfernt und durch was diese ersetzt wurden, ist aktuell noch nicht bekannt. Das Final Fantasy 7 Remake wird am 3. März des kommenden Jahres für die PS4 erscheinen. Andere Plattformen wurden bisher nicht bestätigt.