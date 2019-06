League of Legends: Zugang wegen US-Sanktionen in Iran und Syrien gesperrt

PC MacOS

Die US-Sanktionen, die es unter anderem verbieten, Geschäfte mit dem Iran abzuschließen, treffen nun auch die Spielewelt. Der in dem islamischen Staat beliebte MOBA-Titel League of Legends ist für Spieler aus dem Iran und aus dem verbündeten Staat Syrien nicht mehr zugänglich, entsprechende Anfragen werden mit folgendem Hinweis abgelehnt: „Aufgrund der US-Gesetze und -Regularien haben Spieler aus deinem Land derzeit keinen Zutritt zu League of Legends. Änderungen dieser Restriktionen sind der US-Regierung vorbehalten.“

Da Hersteller Riot Games seinen Sitz in den USA hat und das Spiel durch Mikrotransaktionen finanziert, fällt der Vertrieb von League of Legends in den betroffenen Ländern unter das US-Gesetz. Die Hersteller haben sich bisher noch nicht zu der Sperre geäußert. Unterdessen wird berichtet, dass Spieler versuchen, durch VPN den Bann zu umgehen, was jedoch technische Probleme mit sich bringt. Auch der Epic Games Store ist im Iran - ebenso wie in Nordkorea - nicht erreichbar.