The Legend of Zelda: Cuphead-Macher würden gerne ein Spiel entwickeln

Studio MDHR, der Entwickler hinter dem Platformer Cuphead (Testnote: 8.5), würde gerne ein eigenes The-Legend-of-Zelda-Spiel entwickeln. Das gaben die drei Studiogründer, Maja, Chad und Jared Moldenhauer, in der neuesten Printausgabe des Videospielemagazins Nintendo Force an. Laut Jared würde man abermals auf einen von Hand animierten 2D-Stil setzen:

Denkt nur an all die Ausdruckskraft und wie viel Leben man in die Stämme, Menschen und Gegner eines so reichhaltigen Universums bringen könnte. Und genau wie bei Cuphead könnten wir unsere gestalterischen Fähigkeiten auf die Probe stellen und mit bildschirmfüllenden Bossgegnern von einer ganz anderen Art aufwarten. Natürlich würden alle Bildschirmhintergründe komplett von Hand gezeichnet sein, wir würden nichts wiederverwerten. Und die Liste geht einfach weiter und weiter. Es wäre definitiv ein echter Traum, der in Erfüllung geht.

Ob es dazu kommt, muss die Zukunft zeigen. Nintendo hat in der jüngsten Vergangenheit keine Abneigungen gegenüber Spin-offs gezeigt, was die aktuelle Veröffentlichung von Cadence of Hyrule - Crypt of the Necrodancer von Brace Yourself Games belegt. Da Cadence of Hyrule und Cuphead derzeit die Switch eShop Charts dominieren, könnte Nintendo ein Zelda-Spin-off von einem Third-Party-Studio vielleicht in Erwägung ziehen. Die Japaner arbeiten derzeit selbst an einer Fortsetzung von The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Testnote: 9.5). Der noch namenlose Titel wurde im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles angekündigt.