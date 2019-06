Summer Games Done Quick 2019: Speedrun-Marathon gestartet

Auch in diesem Jahr findet wieder der Speedrun-Spenden-Marathon Summer Games Done Quick (SGDQ) statt. Die Veranstaltung ist heute gestartet und läuft bis zum 30. Juni, wobei die Spendenerlöse an die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen gehen. Verfolgen könnt ihr das Event auf dem offiziellen Twitch-Kanal oder ihr nutzt den deutsch kommentierten Restream von GermenchRestream.

Den kompletten Zeitplan mit allen Spielen und Speedrunnern findet ihr hier. Unter den zahlreichen Titeln, bei denen vor allem Klassiker im Vordergrund stehen, finden sich in diesem Jahr unter anderem The Legend of Zelda - A Link Between Worlds (100 Prozent, 3DS), The Legend of Zelda - Majora's Mask (100 Prozent, Wii VC), Super Mario World (Blind Relay Race, SNES), Resident Evil 2 (2019, Claire A vs Leon A, PC), Darks Souls 1 + 2 (alle Bosse, PC), Half-Life (Any-Prozent, PC) und zum Finale Chrono Trigger (Glitchless Any-Prozent, SNES). Falls ihr euren Wunschtitel verpasst habt, könnt ihr alle Speedruns später im Archiv anschauen.