GG-Rückblick KW 25/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 24: Rückblick von Sonntag, 16. Juni, bis Samstag, 22. Juni 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Auch in der zurückliegenden Woche veröffentlichten wir mehrere E3-Berichte (zum Beispiel die Preview zu Watch Dogs Legion), hinzu kamen die Tests zu F1 2019 und Judgment (samt SdK). Zu unseren zwei Podcast-Formaten gesellte sich außerdem das aktuelle Premium-Magazin, und auch das erste Video im Rahmen der GDC-Doku könnt ihr auch anschauen. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

„Bunt gemischt“ trifft es in dieser Woche wohl am besten, da die viel diskutierten und häufig aufgerufenen Newsthemen erfreulich viel Abwechslung bieten. So berichteten wir zum Beispiel über eine eventuelle Senkung des Maximallevels bei WoW, Verstümmelungen im neuen Star Wars-Spiel oder ein gefordertes Achievement in Cyberpunk 2077, das seinen Ursprung auf der E3 hat. Außerdem interessierte euch unter anderem, dass Alpha Protocol bei Steam entfernt wurde oder dass sich Fans von No Man's Sky bei den Entwicklern auf besondere Art bedankten. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 22. Juni (wie immer gilt, dass – wenig überraschend – hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Seit dem vergangenen Sonntag steht euch ein ausführlicher User-Artikel zur Verfügung, in dem sowohl das Hauptspiel Cities - Skylines als auch dessen Download-Inhalte beschrieben werden. Im Indie-Check geht es diesmal um Lornsword - Winter Chronicle, des Weiteren bieten Kurzmeldungen und Forenthreads weiteres Lesevergnügen:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf eine News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnte, aber dennoch hervorgehoben werden sollte, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Super Mario Bros.: Inoffizieller Battle-Royale-Modus veröffentlicht

Diese Meldung muss einfach nochmal erwähnt werden, zudem reichen nur wenige Wörter, um sowohl das Kuriose als auch das Großartige daran auszudrücken: „Super Mario Bros.! Battle Royale!“. Aktuelle Infos zu diesem Projekt eines YouTubers findet ihr im ersten Absatz der Kurzmeldungen.

» Verschwitzt von Superhot VR «

— paschalis am 21. Juni 2019

❺ ⚊ KW 25/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Die Super Mario-Spiele sind seit vielen Jahren in den News vertreten, nicht nur in dieser Woche. Im Fall der Meldung aus dem Juni 2014 geht es um die Präsentation eines Super-Mario-Titels in Form eines Theaterstücks, inklusive Feuerblumen, Goompas und mehr. Ebenfalls fünf Jahre ist es schon wieder her, dass eine neue Folge der Videoserie „Feminist Frequency" veröffentlicht wurde: