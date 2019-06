Chivalry 2: Entwickler begründet Epic-Store-Exklusivität

PC

Die Ankündigung von Chivalry 2 war eine der Überraschungen der diesjährigen PC Show im Rahmen der E3. Allerdings sorgte der verantwortliche Entwickler Torn Banner Studios gleich darauf mit einer Ankündigung der Epic-Store-Exklusivität für reichlich Unmut unter den Fans. Auch wenn die Exklusivität wie bei vielen anderen Titeln auf ein Jahr beschränkt ist, war die Entscheidung, die Fortsetzung zu einem Spiel, das ihren Erfolg auf Steam feierte, auf einer Konkurrenzplattform zu veröffentlichen, vielen Spielern sauer aufgestoßen. In einem Beitrag auf der offiziellen Homepage begründete das Team nun diesen Schritt. Dort heißt es:

Da gibt es noch Vieles, was von Epic Store kommen wird und mehr Neuigkeiten sind auf dem Weg und wir wissen, das die Kritik an dem Store bis zur Veröffentlichung von Chivalry 2 sich in Luft auflösen wird. Wir sind zuversichtlich genug dafür auch wissentlich einen PR-Treffer einzustecken.

Der Hauptgrund für den Schritt ist aber wohl die finanzielle Unterstützung, die Epic Games vielen Studios zukommen lässt, um sich solche Exklusivrechte zu sichern. Laut dem Studio habe Epic „signifikante Investitionen“ für das Spiel getätigt. Die Finanzspritze und die Unterstützung erlaube es dem Team, das Spiel auf eine neue Qualitätsstufe zu hieven, ohne dabei irgendwelche Kompromisse einzugehen. „Unsere vorherige Zusammenarbeit mit Epic an der Unreal Engine 4 gibt uns die Zuversicht, dass der Epic Store, in dem wir unser Spiel veröffentlichen, viel besser als die heutige Version sein wird“, so die Entwickler, die offenbar einen Einblick in die kommenden Features der Online-Vertriebsplattform erhalten haben. Chivalry 2 wird im kommenden Jahr für den PC erscheinen. Einen Termin gibt es noch nicht.