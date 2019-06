Halo Infinite: Beta-Tests geplant, Splitscreen-Tests und LAN-Support

PC XOne

343 Industries hat in einem neuen Blogeintrag einen Betatest für den kommenden Open-World-Shooter Halo Infinite angekündigt. Dieser sollen zuerst klein beginnen und mit der Zeit ausgeweitet werden. Die ersten Tests werden zwar auf der Xbox One abgehalten, die PC-Spieler sollen aber zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls die Möglichkeit erhalten, das Spiel vorab Probe zu spielen. Wann genau, ist noch nicht bekannt. Vor 2020 ist damit vermutlich nicht zu rechnen.

In dem Blogeintrag sprechen die Entwickler zudem über einen Splitscreen-Modus, der intern bereits laufen soll. Das Feature könnte es also ins finale Spiel schaffen. Infinite soll darüber hinaus LAN-Unterstützung und anpassbare Rüstungen, ähnlich wie in Halo Reach (Testnote: 9.0), bieten. Spieler, die in Halo 5 - Guardians (Testnote: 8.5) den Spartan Rank 152 erreicht haben, werden beim Release von Infinite mit einem entsprechenden Abzeichen belohnt.