Microsoft stellt Remasters von Double-Fine-Spielen in Aussicht

Im Rahmen der diesjährigen E3 gab Microsoft den Erwerb von Double Fine Productions, dem Studio von Tim Schafer, bekannt, das uns in der Vergangenheit unter anderem Titel, wie Brütal Legend (Testnote: 8.5), Psychonauts, Iron Brigade und Massive Chalice (Testnote: 7.5) bescherte. Im Zuge der Messe sprach Matt Booty, der Leiter der Xbox Game Studios, über die Übernahme und darüber, wie entschieden wird, welche Titel die hinzu gewonnenen Teams als nächstes entwickeln. Dabei ging er auf Double Fine als ein „spezielles Beispiel“ ein und gab an, dass in diesem Fall es durchaus Sinn machen würde, einige Klassiker des Studios neu aufzulegen:

Vor allem im Fall von Double Fine gibt es eine solch aufregende Bibliothek. Wir könnten einiges davon voranbringen und Remasters und andere Dinge machen.

Bootys Statement ist natürlich noch lange keine Zusage für irgendwelche Remakes, sie zeigt jedoch, dass Microsoft durchaus für solche Optionen offen ist und auch die Fans würden dazu sicherlich nicht nein sagen. Double Fine hat bereits die alten Lucas-Arts-Klassiker Grim Fandango (Testnote: 8.5), Day of the Tentacle (Testnote: 9.5) und Full Throttle (Testnote: 8.0), an denen Schafer seinerzeit mitwirkte, erfolgreich in die Neuzeit verfrachtet. Die nötige Erfahrung kann das Team also bereits vorweisen. Warten wir ab, was die kommenden Monate bringen. Aktuell arbeitet das Team an dem Roguelike-Rollenspiel RAD, das noch dieses Jahr für PC und Konsolen erscheint. Nächstes Jahr soll zudem Psychonauts 2 auf den Markt kommen.