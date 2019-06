Total War - Three Kingdoms: Reign of Blood-DLC und Update angekündigt

PC

Für das im letzten Monat erschienene PC-Globalstrategiespiel Total War - Three Kingdoms (zum GG-Test mit Wertung 8.0) hat Entwickler The Creative Assembly mit Reign of Blood kürzlich den Release eines DLCs angekündigt, welcher die gewaltigen Armee-Schlachten anhand zahlreicher optionaler Blut-, Animations- und Verstümmelungseffekte in aller Härte darstellt.

Wie das brutale Geschehen in bewegten Bildern ausschaut, könnt ihr dem unter der News bereitgestellten Video entnehmen, dass euch die optischen Auswirkungen des kostenpflichtigen Contents anhand diverser Schlachtszenen vorstellt. Erscheinen soll der Reign-of Blood-DLC kommende Woche, am 27. Juni, auf Steam zum Preis von 2,99 Euro.

Daneben wurde von den Entwicklern mitgeteilt, dass für nächste Woche des Weiteren geplant ist, dass der erste Patch (Version 1.1.0) zum neusten Ableger der Total-War-Reihe den momentanen Beta-Status verlässt, mehr Infos diesbezüglich sollen noch folgen. Die englischsprachigen Patch-Notes zum ersten Beta-Update könnt ihr hier nachlesen.