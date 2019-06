SWTOR: Änderungen für Gratisspieler und Spieler mit bevorzugtem Status

PC

Mit dem kommenden Update für Star Wars - The Old Republic wird es Änderungen für Gratisspieler und Spieler mit bevorzugtem Status geben. Ursprünglich als reines Abomodell geplant, wurde das MMO bereits nach einem Jahr durch eine Free-to-play-Variante ergänzt. Dadurch gibt es drei Arten von Spielern: Abonnenten, Gratisspieler und Spieler mit bevorzugtem Status (Spieler, die entweder Abonnenten waren oder Geld im Kartellmarkt ausgegeben haben). Während Abonnenten vollen Zugriff auf alle Elemente des Titels haben, gibt es für die beiden anderen Gruppen entsprechende Einschränkungen. Diese sollen jetzt im Zuge der Veröffentlichung der nächsten Erweiterung gelockert werden.

Diese Änderungen wirken sich vor allem auf die Credit-Obergrenze, Schnellleiste, medizinische Sonde und Schnellreise-Beschränkungen aus. Die Obergrenze von 200.000 beziehungsweise 350.000 Credits wird einheitlich auf 1.000.000 Credits erhöht. Die Schnellleiste wird jeweils um eine erweitert, so dass Gratisspieler drei und Spieler mit bevorzugtem Status fünf dieser Leisten zur Verfügung stehen. Während sich Abonnenten direkt an Ort und Stelle wiederbeleben und von Ort zu Ort reisen können, ist dieses Spielern mit bevorzugtem Status und Gratisspielern lediglich über Verbrauchsversionen, welche über den Kartellmarkt käuflich erworben werden müssen, möglich. Diese werden jetzt aus dem Kartellmarkt entfernt und jeder Spieler wird in der Lage sein, sich wenn möglich wiederzubeleben und die Schnellreise-Funktion zu nutzen.

Das Update hebt das Spiel auf die Version 5.10.4 und soll im Juli veröffentlicht werden. Die nächste Erweiterung mit dem Titel Onslaught soll im Anschluss im September 2019 erscheinen.