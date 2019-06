Kurzmeldungen: Weitere News der Woche vom 16.6. bis 22.6.2019

PC XOne PS4

Mario Royale: Nintendo verbietet Fan-Umsetzung // Programmierer reagiert umgehend

Anfang der Woche berichteten wir noch über eine Battle-Royale-Version von Super Mario Bros. als Browserspiel namens Mario Royale, wenige Tage später hat Rechteinhaber Nintendo einen sogenannten DMCA-Takedown verhängt. Programmierer InfernoPlus reagierte prompt, nahm ein paar Änderungen am Design vor und nennt das Spiel nun Infringio Royale, in der Hoffnung, dass Nintendo somit von weiteren Maßnahmen absieht. Seit dem Start besuchen mehr als 1.000 Spieler gleichzeitig die Seite, die Anzahl der Spieler für jede Runde wurde mittlerweile von 100 auf 75 gesenkt, um Leistungsprobleme zu verringern. (Quelle: PCGamer)

„Ihr Vollidioten“: Cyberpunk 2077 als Vorbestellertitel auf Platz 1 der US-Steam-Verkaufscharts

John Walker war langjähriger Redakteur beim Spielemagazin Rock Paper Shotgun und hat sich in einem Beitrag unter dem Titel „Steam Charts: The Worst Week Ever Edition“ auf seine ganz eigene britische Weise den Frust von der Seele geschrieben - und dabei diejenigen aufs Korn genommen, die „jede Woche die acht selben verdammten Spiele“ kaufen und dann auch noch „einen Titel, der erst in über einem Jahr erscheint“. Cyberpunk 2077 führt die Top-Ten-Liste der meistverkauften Spiele auf Steam an, die sich Walker nach und nach vornimmt und dabei nicht fassen kann, was die Gamer für einen „Mist“ kaufen. Vor allem die Tatsache, dass sich so viele „Vollidioten“ Cyberpunk 2077 vorbestellen, obwohl noch überhaupt nicht klar ist, wie das Spiel genau aussehen und wann genau es fertig sein wird („Ich esse meine Hose, wenn es im April nächsten Jahres erscheint!“), lässt den langjährigen Spielejournalisten verzweifeln. (Quelle: Rock Paper Shotgun)

Capcom will neue Charaktere und Serien entwickeln

„Wir geben die Idee, neue Charaktere und Serien zu kreieren, nicht auf, sondern sind im Moment ganz gut darin, neue und frische Ansätze in unsere bestehenden Serien zu integrieren. Das läuft für uns sehr gut, aber wir werden in Zukunft nie den Blick für die Entwicklung von Original-Spielen verlieren.“ So äußerte sich Capcoms Ryozo Tsujimoto gegenüber videogameschronicle.com auf die Frage, ob es zukünfitg nur noch neue Teile von Street Fighter, Resident Evil und Monster Hunter geben werde, oder man auch Pläne für Neuentwicklungen habe. (Quelle: VideoGamesChronicle)

EA: Lootboxen sind „spaßig und ethisch recht gut vertretbar“

Wenn große Firmen etwas Umstrittenes verkaufen wollen, greifen sie gerne zu einem Marketing-Schöngerede, das nicht selten in Absurdität mündet. Wirklich groteske Züge nimmt die Sprache an, wenn man diese umstrittenen Dinge - im Folgenden geht es um „zufällig zusammengewürfelte Ingame-Käufe“ - vor einem hohen Gremium verteidigen muss. So nahm EAs Vizepräsidentin für rechtliche Fragen, Kerry Hopkins, kürzlich vor dem britischen Parlament zum Thema Lootboxen wie folgt Stellung:

Wir denken, dass die Art der Umsetzung, mit der wir diese Mechaniken implementiert haben, tatsächlich ehtisch recht gut vertretbar, spaßig und unterhaltsam für die Leute ist. Wir stimmen der UK Gambling Comission, der Australian Gambling Comission und vielen anderen Glücksspiel-Komissionen zu, dass es sich dabei nicht um Glücksspiel handelt; und wir sind nicht der Meinung, dass es Beweise dafür gibt, dass sie zu Glücksspiel führen. Stattdessen denken wir, dass es wie bei vielen anderen Produkten mit einem Überraschungs-Element ist, welche die Leute auf gesunde Weise genießen.

Das britische Parlament führt derzeit Anhörungen zum Thema Glücksspiel, Sucht und Lootboxen durch und plant gegebenenfalls Gesetzesänderungen. (Quelle: PCGamesN)

Software-Verkaufs-Charts Deutschland (10.6. bis 16.6.2019)

PS4

1. Dead Island - Definitive Edition Collection

2. The Last of Us

3. Team Sonic Racing

Xbox One

1. Landwirtschafts-Simulator 19

PC

1. Anno 1800

Switch

1. Mario Kart 8 Deluxe

WiiU

1. The Legend of Zelda - Breath of the Wild

(Quelle: GfK)

Baldur's Gate 3: Brian Fargo kämpfte jahrelang um Baldur's-Gate-Lizenz

Die Studios inXile und Obsidian mit ihren CEOs Brian Fargo und Feargus Urquhart haben über Jahre versucht an die Baldur's-Gate-Marke zu gelangen. Das verriet Fargo in einem Interview gegenüber IGN.com. „Nachdem ich Interplay verlassen hatte, war es das erste, was ich in Angriff nahm. Ich war an einem Punkt sehr, sehr nah dran. Ich hatte die Finanzierung vorbereitet und dann geriet Atari in Schwierigkeiten.“ Nun haben die Larian Studios den Zuschlag bekommen und Brian Fargo hält dies trotz allem für eine „großartige Entscheidung“. (Quelle: IGN)

500.000 verkaufte Einheiten in Deutschland: Auszeichnungen für Marvel's Spider-Man und Super Mario Party

Jeden Monat verleiht der game - Verband der deutschen Games-Branche den game Sales Award an jene Spiele, die sich mehr als 100.000 (Gold), 200.000 (Platin) oder 500.000 (Sonderpreis) Mal deutschlandweit verkauft haben. Im Mai haben Nintendos Super Mario Party für Switch und Marvel's Spider-Man für PS4, die bereits im vergangenen Jahr erschienen sind, die Schallmauer von 500.000 verkauften Einheiten durchbrochen und sich somit den Sonderpreis des game verdient. (Quelle: game)

The Witcher 3 - Wild Hunt: Änderungen der Switch-Umsetzung betreffen Interface, Steuerung und Grafikqualität

Noch in diesem Jahr will CD Projekt Red Geralt auch auf die Nintendo Switch schicken. The Witcher 3 - Wild Hunt: Complete Edition soll dabei laut UI Coordinator Alvin Liu „nicht wirklich geschnitten“ sein, der Spieler bekomme den ganzen Witcher. Lediglich die Benutzeroberfläche und Steuerung musste man an die Bedienung der Switch anpassen. Allerdings gab Liu auch Einbußen bei der Grafik zu: „Es ist immer noch eine Qualität, auf die wir stolz sind, aber wir verstehen auch, dass es Kompromisse bei der Hardware gab, die wir in Bezug auf Leistung und Grafik eingehen mussten.“ So wurden vor allem Zeichentiefe und Darstellung von Vegetation runterskaliert, damit das Rollenspiel flüssig laufen kann. (Quelle: VideoGamesChronicle)

Harry Potter - Wizards Unite: „Pokémon Go für Zauberlehrlinge“ in USA und Großbritannien gestartet

Niantic und Warner Bros. haben am 20. Juni das Augmented-Reality-Mobile-Game Harry Potter - Wizards Unite für iOS und Android veröffentlicht. Hier werdet ihr selbst zu einem Zauberer, der überall in der realen Welt auftauchende magische Gegenstände, sogenannte Foundables, einsammeln und somit vor den Augen der Muggles verbergen soll. Allerdings müssen dafür Flüche gebrochen werden, die je nach Foundable stärker oder schwächer sind. Dazu sprecht ihr Zaubersprüche aus, die ihr auf das Display malt. Die jeweiligen Szenen, die unter anderem bekannte Charaktere der Harry-Potter-Welt zeigen, werden mittels Augmented Reality und der Handykamera in die reale Umgebung integriert. Das Spiel selbst ist kostenlos zugänglich, allerdings gibt es einen Ingame-Shop mit Mikrotransaktionen. Harry Potter - Wizards Unite ist zunächst nur in den USA und Großbritannien spielbar, in Deutschland muss man sich vorerst mit einem Trailer begnügen. Wann das Spiel hierzulande erscheint, ist noch nicht bekannt. (Quelle: Niantic)