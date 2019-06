Epic Store: Rebel Galaxy ab sofort gratis // Nächstes Spiel bekannt

PC XOne MacOS

Das nächste Gratisspiel steht im Epic Store zum Download bereit. So könnt ihr aktuell das Weltraumspiel Rebel Galaxy (User-Artikel) kostenfrei eurer Spielebibliothek hinzufügen. Der Titel wurde bereits in der vergangenen Woche als nächstes kostenloses Spiel angekündigt.

In Rebel Galaxy übernehmt ihr die Rolle des Kapitäns eines riesigen Sternenzerstörers, mit dem ihr den Weltraum erkundet. Im Verlauf des Spiels baut ihr auf Asteroiden wertvolle Ressourcen ab, plündert andere Schiffswracks, bekämpft Piraten, erforscht Anomalien, entdeckt Artefakte und freundet euch mit den Außerirdischen an. Dabei entscheidet ihr selbst, welche Richtung ihr einschlagt: „Wähle deinen Pfad als schelmischer Wohltäter, talentierter Weltraumhändler oder machtbesessener Freibeuter - oder vielleicht ein bisschen von allem!“, heißt es in der offiziellen Beschreibung des Spiels. Mit der Zeit könnt ihr mehr Geld verdienen und noch mächtigere Raumschiffe erwerben, die ihr mit verschiedenen Waffen und Verteidigungstechnologie ausstattet, um euer Überleben am „Rand des bekannten Universums“ zu sicheren.

Da die Gratis-Spiele im Epic Game Store bis zum Ende des Jahres im wöchentlichen Takt wechseln, steht mit Last Days of June (Testnote: 8.0) auch schon der nächste Titel fest. Dieser wird im Zeitraum vom 27. Juni bis 4. Juli 2019 zum Download bereitstehen.