GG-Premium-Magazin 6/2019

Die jüngste Ausgabe unseres PDF-Magazins samt Editorial des Chefredakteurs sowie diesmal sage und schreibe 24 „Fotos des Monats“ mit diversen Blicken hinter die Kulissen und dem „WortSpiel“.

Premium-User von GamersGlobal können sich ab sofort das neue Premium-Magazin 6/2019 herunterladen. Nutzen könnt ihr dafür entweder diesen Direktlink oder den Link „Premium“, der sich in der Navigation links neben eurem Profilbild befindet und durch den ihr unter anderem zur Übersicht über alle bisher erschienenen Magazine geführt werdet.

Wie üblich, bietet euch das Magazin das Editorial des GamersGlobal-Chefredakteurs Jörg Langer sowie dieses Mal 24 „Fotos des Monats“ (inklusive einer „Verbrechensserie“) mit jeweils kurzer Beschreibung. Den Abschluss bildet wie immer das „WortSpiel“.

Nachlesen könnt ihr im aktuellen Premium-Magazin jene Artikel, die wir im Vormonat veröffentlicht haben. Während die Testrubrik Rage 2, A Plague Tale - Innocence, Total War - Three Kingdoms, Steamworld Quest - Hand of Gilgamech, Blood and Truth, Team Sonic Racing, Layers of Fear 2, Warhammer - Chaosbane, Shakedown Hawaii, Assassin's Creed 3 Remastered (Switch) und Close to the Sun umfasst, erwarten euch bei den Previews F1 2019, Super Mario Maker 2 und Code Vein. Die dritte Ausgabe der Hengst-Chroniken („No Games for Old Men“) könnt ihr auch natürlich ebenfalls durchlesen..

