Square-Enix-CEO zu FF7 Remake: „Schwieriger zu machen als neue Titel“

Yosuke Matsuda, der CEO von Square Enix, hat in einem Interview mit der Technology -News -Plattform Venture Beat über verschiedene Themen, darunter auch die kommende Neuauflage von Final Fantasy 7 (im E3-Anspielbericht), gesprochen. Wie er verriet, sei die Entwicklung eines Remakes oft herausfordernder, als einfach ein komplett neues Spiels zu erschaffen:

Dabei will Square Enix den Spagat schaffen und nicht nur die alten Fans zufriedenstellen, sondern auch neue Spieler für den Titel begeistern, was ebenfalls eine Herausforderung sei:

Wenn wir ein Remake zu Final Fantasy 7 entwickeln, dann müssen wir auch an die Fans denken, die das Original kennen. Gleichzeitig wollen wir aber auch Leute dafür interessieren, die möglicherweise noch keine Erfahrung mit Final Fantasy 7, oder dem Final-Fantasy-Franchise an sich haben. Ich glaube nicht, dass wir dabei nur an die Fans des ursprünglichen Spiels denken sollten. Natürlich wissen wir zu schätzen, wie viel Unterstützung sie uns gegeben haben, gleichzeitig möchten wir aber auch neue Kunden gewinnen. Wir müssen ein Spiel entwickeln, das beide Kundenstämme zufriedenstellt. Deshalb sagte ich, dass es so herausfordernd ist.