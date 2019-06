Rainbow Six Quarantine: Anmeldungsphase für die Beta gestartet

PC XOne PS4

Ubisoft hat die Anmeldungsphase für die Beta zum kommenden Taktik-Shooter-Spin-off Rainbow Six Quarantine gestartet. Wer bei dem geplanten Test dabei sein möchte, kann sich ab sofort über die offizielle Homepage des Spiels für die Teilnahme registrieren. Die Beta-Anmeldung ist für alle drei unterstützten Plattformen (PC, Xbox One und die PS4) möglich.

Rainbow Six Quarantine wurde im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles angekündigt und setzt im Gegenzug zu Rainbow Six - Siege (Testnote: 7.0) auf ein kooperatives PVE-Erlebnis. Im Spiel muss sich eine Gruppe von drei Operatoren aus Team Rainbow durch ein verseuchtes Gebiet voller infizierter Gegner durchkämpfen. Dabei könnt ihr, ähnlich wie in Siege, auf verschiedene Gadgets zurückgreifen und Barrikaden an strategisch wichtigen Stellen errichten. Die Veröffentlichung des Spiels ist für 2020 geplant. Einen Termin gibt es aktuell noch nicht.