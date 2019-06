Gears 5: Ohne Season Pass oder Lootboxen + Gratis-DLC-Karten

PC XOne

Wie der Entwickler The Coalition in einem neuen Beitrag auf der offiziellen Homepage von Gears 5 verkündete, wird es für den kommenden Third-Person-Shooter keinen Season Pass geben. Auch auf Lootboxen will das Studio im Spiel verzichten. Zudem sollen zusätzliche Karten, die als DLC erscheinen, kostenlos sowohl für Matchmaking, als auch für private Spiele bereitstehen.

Das Entwicklerteam kündigte darüber hinaus ein neues umfangreiches System namens „Tour of Duty“ an, das ähnlich funktioniert wie der „Battle Pass“ in Fortnite und euch verschiedene tägliche und saisonale Herausforderungen bietet, durch die ihr neue Anpassungsgegenstände (darunter auch zusätzliche Charakter-Skins) freischaltet. Darüber hinaus wird es Supply Drops (Versorgungsgüter) geben. Dabei werdet ihr jede Minute, die ihr in einem der Multiplayer-Modi verbringt, einen zufälligen Gegenstand aus einem „einzigartigen Pool von Inhalten“ erhalten. Gegenstände, die ihr doppelt erhaltet, werden automatisch zu Schrott verarbeitet, mit dem ihr wiederum Versorgungsgegenstände herstellen könnt, die ihr noch nicht habt, oder eure Charakterfähigkeiten verbessert. Supply Drops können nicht für echtes Geld erworben werden.

Einen Premium-Shop wird das Spiel dennoch erhalten, in dem ihr die Premiumwährung „Eisen“ für echtes Geld erwerben und diese anschließend für exklusive Anpassungsgegenstände ausgeben könnt. Eine limitierte Menge an Eisen wird man aber auch durch die Tour of Duty im Spiel verdienen können. Der Shop wird auch Booster anbieten, mit denen ihr euren Fortschritt beschleunigen könnt (doppelte Multiplayer-Erfahrung, doppelte Charaktererfahrung oder auch doppelt so schnell generierte Supply Drops). Die Inhalte im Store werden Direktkäufe sein. Das bedeutet, ihr erwerbt, was ihr seht. Auf „Blindkäufe“ (wie bei Lootboxen) wird somit verzichtet.

Gears 5 wurde erstmals auf der E3 2018 angekündigt und wird ab dem 10. September dieses Jahres für PC und konsolenexklusiv für die Xbox One im Handel erhältlich sein.