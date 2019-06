Underworld Ascendant: Update 4 verfügbar // Ab sofort auch für PS4

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

OtherSide Entertainment hat einen weiteren umfangreichen Patch (Größe: 1,1 GB) zu Underworld Ascendant (GG-Test: 3.0) veröffentlicht. Dieses mittlerweile vierte Update behebt nicht nur obligatorische Fehler und verbessert die Performance, sondern implementiert auch neue Elemente ins Spiel. So sind weitere Interaktionen mit vielen neuen Charakteren möglich, sowie mehrere, zusätzliche Fraktionsaufgaben hinzugekommen. Zudem sind auch neue Gegner ins Spiel eingefügt worden. Weitere Informationen könnt ihr den Patchnotes auf Steam entnehmen.

Ab sofort ist der Titel auch für die Playstation 4 verfügbar. Einen entsprechend veröffentlichten Trailer könnt ihr euch unter dieser News anschauen. Die Fassung für Xbox One soll in Kürze folgen. Der nächste geplante Schritt sind dann die Portierungen für MacOS und Linux. Des Weiteren wird an den digitalen Belohnungen der Kickstarter-Kampagne, wie zum Beispiel das Game-Art-Portfolio und der Making-of-DVD, gearbeitet.