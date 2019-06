Cyberpunk 2077: Fans fordern ein „You’re Breathtaking“-Achievement

PC XOne PS4

Die Präsentation von Cyberpunk 2077 (Preview) mit dem anschließenden Auftritt des Hollywood-Schauspielers Keanu Reeves (Speed, Matrix, John Wick) auf der E3 gehörte sicherlich zu den Highlights der diesjährigen L.A.-Spielemesse. Der Aufruf eines Fans, der auf Keanus Rede darüber, wie „atemberaubend“ die Welt von Cyberpunk sei, mit einem spontanen Ausruf „nein, DU bist atemberaubend“ reagierte, woraufhin der Darsteller begeistert zurück gab „nein, DU bist atemberaubend. Ihr alle seid atemberaubend!“, hat die Fans nun zu einer Petition inspiriert.

Auf change.org fordern die Spieler den verantwortlichen Entwickler CD Projekt dazu auf, ein Achievement mit dem Titel „You’re Breathtaking“ ins Spiel zu implementieren. Insgesamt sollen 25.000 Unterschriften gesammelt werden und zum aktuellen Zeitpunkt stehen die Petitionsersteller bereits mit 24.822 Unterschriften kurz vor dem Ziel. Dann soll die Forderung an das polnische Entwicklerstudio übergeben werden und wie man das Verhältnis kennt, das CD Projekt zu seinen Fans pflegt, wird der Erfolg / die Trophäe vermutlich im Spiel landen. Cyberpunk 2077 wird am 16. April 2020 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.