Alpha Protocol nicht mehr via Steam erhältlich - Statement von Sega [U]

PC 360 PS3

Update vom 21. Juni 2019, um 10:02 Uhr

Sega meldete sich inzwischen nochmal zu Wort und stellte gegenüber Eurogamer.net klar, dass es nicht, wie ursprünglich verkündet, um Vertriebsrechte, sondern um Lizenzrechte für einige Musikstücke ging. Die Marke Alpha Protocol (Testnote: 8.0) gehöre weiterhin dem Unternehmen, so der Sprecher. Ins Detail ging er zwar nicht, doch offenbar waren Musikstücke in bestimmten Szenen, wie Bosskämpfen, wo Songs, wie „Turn Up The Radio“ von Autograph zu hören waren, der Grund für den Verkaufstop. Der offizielle Soundtrack enthielt auch Titel, wie „Final Countdown“ von Europe, „Wanna Feel It“ von Vibrolux oder auch „Dying 2 Live“ von Xzibit.

Alpha Protocol wurde im Jahre 2010 auf den Markt gebracht. Möglicherweise sah Sega keinen Sinn mehr darin, Geld für die Erneuerung der Musikrechte eines mittlerweile neun Jahre altes Spiels auszugeben. Ob der Titel es jemals wieder in den Verkauf schafft, ist daher fraglich. Das Spiel wurde inzwischen auch aus dem Xbox Game Store und dem Playstation Store entfernt.

Originalmeldung vom 20. Juni 2019 - 11:20 Uhr

Obsidian Entertainments Third-Person-Agenten-Rollenspiel Alpha Protocol ist nicht mehr über Steam erhältlich. Nachdem der Titel zunächst kommentarlos aus dem Store verschwand, tauchte wenig später der Hinweis auf, dass der Titel „auf Anfrage des Publishers“ aus dem Verkauf genommen wurde. Inzwischen hat Sega auch ein Statement dazu veröffentlicht und gab bekannt, dass die Rechte für den Vertrieb des Spiels abgelaufen sind:

Nach dem Ablauf der Veröffentlichungsrechte von Sega für Alpha Protocol wurde der Titel von Steam entfernt und steht nicht mehr zum Verkauf.

Die Rechte befinden sich somit wieder komplett bei Obsidian Entertainment, das bekanntlich inzwischen zu Microsofts Xbox Game Studios gehört. Ob, wann und wo Microsoft das Spiel wieder anbieten wird, ist noch nicht bekannt. Spieler, die Alpha Protocol bereits erworben haben, haben natürlich weiterhin Zugriff auf den Titel und können diesen jederzeit installieren.