Xbox Game Pass im Juni: 4 Titel hinzugefügt, 6 Spiele werden entfernt

Microsoft fügt dem Xbox Game Pass vier weitere Titel hinzu. Ab heute können die Abonnenten des kostenpflichtigen Dienstes Capcoms Horrorspiel Resident Evil - Revelations (Testnote: 7.0), sowie die Spielesammlung Rare Replay spielen, die aus 30 Spielen des Studios Rare Limited besteht, darunter Banjo-Kazooie, Killer Instinct Gold und Perfect Dark. Beide Titel werden sowohl im Xbox Game Pass für Konsole, als auch im Xbox Game Pass Ultimate verfügbar sein.

In der kommenden Woche, ab dem 27. Juni 2019, werden darüber hinaus inXile Entertainments Rollenspiel Torment - Tides of Numenera (Testnote: 8.0), sowie das Simulationsspiel Goat Simulator von den Coffee Stain Studios in die Auswahl aufgenommen. Ersteres wird im Xbox Game Pass für den PC und im Xbox Game Pass Ultimate erhältlich sein, während Letzteres zusätzlich auch im Xbox Game Pass für Konsole verfügbar sein wird. Gleichzeitig werden einige Spiele das Abo-Programm im Juni wieder verlassen. Dabei handelt es sich um folgende Titel: