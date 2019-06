PC andere

Zum 20. Jubiläum von Counter-Strike verfassten in dieser Woche Seiten wie unter anderem heise.de Beiträge. Doch warum groß durchs Internet surfen, wenn der wohl beste Artikel auf GamersGlobal zu finden ist? Anlass genug, um Dennis Hillas Archiv-Beitrag zu einem der bekanntesten Spiele aller Zeiten an die vorderste Position zu stellen.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Der Mythos Counter-Strike“

gamersglobal.de am 6.9.2013, von Dennis Hilla

Am 19. Juni wurde der Multiplayer-Shooter Counter-Strike 20 Jahre alt. Einige Seiten widmeten diesem Jubiläum ein Special, doch so hautnah wie vom 2013 noch als GG-User schreibenden Dennis Hilla vermittelt kein Text die Faszination, die CS auf viele ausübte und noch immer ausübt: „Rechner hochfahren, Headset auf, Steam-Anmeldung. Spielstart, Serverauswahl, Connect, Teamwahl, warten aufs Rundenende. Aus den Boxen ruft es 'Go Go Go!'. Gänsehaut macht sich auf meinem Rücken breit.“ Und passend zum Jubiläum baut Dennis einen Rückblick auf die Anfänge der Half-Life-Mod ein, „als das Internet langsam und die Online-Community noch relativ klein war“.

Was sind Spiele noch „wert“?

gameswirtschaft.de am 14.6.2019, von Petra Fröhlich

Was für die Musik bereits gilt („Weil allein von Spotify und YouTube-Abrufen nur die allerwenigsten (über)leben können, müssen Bands zwingend auf Tour gehen und 30-Euro-T-Shirts verticken.“), macht sich mittlerweile auch in der Gamesbranche breit: der Wertverlust eines Produkts. „Flatrates und Abos in Kombination mit Streaming-Diensten sind das nächste große Ding – mit gewaltigen Auswirkungen auf Marketing, Vertrieb und Entwicklung.“ Petra Fröhlich macht sich ihre Gedanken und hofft, dass sich die Auswirkungen so positiv wie in der Serien-Sparte mit vielen ebenso erfolgreichen wie wertgeschätzten Produktionen entwickeln.

Warum wir endlich eine D&D-Serie brauchen

nerd-wiki.de am 7.6.2019, von Thilo

Die besseren Drachen als in Game of Thrones, eine Jahrtausende abdeckende Hintergrundgeschichte und eine Diversität, die im Fantasybereich seinesgleichen sucht. All dies hält der Autor dieses Beitrags für Anlass genug, endlich eine angemessene Dungeons-und-Dragons-Serie zu produzieren. „Wie wäre die Mad Max-artige Wüstenswelt von Dark Sun? Vielleicht schweben euch auch eher die fliegenden Teppiche und Djinn von Al-Qadim vor? Nebliges Zwielicht und gotischer Horror wäre die Grundlage von Ravenloft. Bei Dragonlance könnten sich die Drachenliebhaber austoben. Und wer es vollkommen abdrehen lassen und ein D&D-Dr. Who aus dem Koffer zaubern will, lässt seine Figuren einfach in Planescape durch das Multiversum reisen. Jede Folge in eine andere Realität.“

Videospielgeschäfte - Ein interaktiver Leitfaden für Liebhaber

ntower.de am 16.6.2019, von Kevin Franke

Ob Frankfurt, Paris, Amsterdam oder Hongkong: Kevin Franke berichtet von den besten Videospielläden, die er auf seinen Reisen entdeckt hat. Vom kleinen Seitenstraßengeschäft mit echten Raritäten bis zum Entertainmenttempel, der von Spielen bis Comics so ziemlich alles hat, reicht dieser erste Beitrag. In den Kommentaren werden noch Tipps aus den Metropolen New York, Tokio (und Dresden) hinzugefügt.

Fundstück: Die Story von Warcraft 3 als Machinima

youtube am 12.12.2018, von JoseBV

Der YouTuber José Barrios Villarroel hat die Audio-Dateien von Blizzards 2002er-Echtzeit-Klassiker Warcraft 3 verwendet und sie als Grundlage für ein Verfilmung der Hintergrundgeschichte mit den Cutscenes des Spiels in der Grafik von World of Warcraft verarbeitet. So sind Szenen mit Arthas, Jaina, Thrall und Medivh zu bestaunen, nur die Kämpfe weichen etwas von der Original-Handlung ab. 30 Minuten, die sich Warcraft-Fans nicht entgehen lassen sollten.

Im Video: Making of Pyst

1996 produzierte der US-Komiker Peter Bergman mit einem kleinen Studio eine Parodie auf das damals erfolgreichste Computerspiel der Welt, Myst. Die Pyst genannte Parodie spielt auf der gleichen Insel wie das Brøderbund-Adventure, nur dass die Szenerien von den vier Millionen Spielern, die sich mittlerweile durch die einst beschauliche Gegend geklickt haben, völlig zugemüllt und runtergekommen sind. Zu allem Überfluss herrscht auch noch der durchgeknallte King Mattrus über das Eiland - gespielt von John Goodman, der in diesem kurzen Making of nacktes Overacting in der virtuellen Badewanne praktiziert.

Ein Dank für Links geht an Toxoplasmaa und Q-Bert. Wenn ihr noch Beiträge rund ums Thema Spiele und Spielen findet, lasst der Autorin gerne eine Nachricht da.