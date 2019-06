Humble Store: Stimulating-Simulator-Sale mit Rabatten bis 90%

Im Humble Store wurde diese Woche der sogenannte Stimulating-Simulator-Sale gestartet, bei dem ihr zahlreiche Simulatoren zu teilweise um bis zu 90 Prozent reduzierten Preisen erwerben können. Das Angebot umfasst unter anderem Titel, wie Kerbal Space Program, American Truck Simulator (Testnote: 7.5), Ace Combat 7 - Skies Unknown (Testnote: 8.5), Project Cars 2 (Testnote: 9.0), Railway Empire (Testnote: 8.0), Crazy Machines 3 (Testnote: 7.0), sowie einige Dating-Sims, wie Ladykiller in A Bind, Purrfect Date, Nurse Love Addiction und Sakura Dungeon.

Nachfolgend nur eine kleine Auswahl an Beispielrabatten aus dem Store (das komplette Angebot an Simulationsspielen könnt ihr unter dem Link in den Quellenangaben einsehen):