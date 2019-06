Star Wars Jedi - Fallen Order mit Verstümmelungen durch Lichtschwerter

PC XOne PS4

Brandon Kelch, der Lead Designer hinter Star Wars Jedi - Fallen Order bei Respawn Entertainment, hat in einem Interview mit Shack News im Rahmen der E3 über verschiedene Spielelemente gesprochen und bestätigte dabei, dass es auch Verstümmelungen durch die Lichtschwerter im Spiel geben wird. Diese sollen allerdings nicht übermäßig eingesetzt werden:

Wir haben dafür die Filme als Referenz verwendet und wenn man mit Disney zusammenarbeitet, dann ist es wie, ihr wisst schon, so etwas wird für ‚kraftvolle Momente’ und kritische Dinge eingesetzt. Wir nutzen das in einer ähnlichen Weise.

Ihr solltet also nicht damit rechnen, dass im Spiel laufend Köpfe rollen und Gliedmaßen herumfliegen werden. Vermutlich kommen die Szenen ausschließlich in Bosskämpfen und in bestimmten Schlüsselszenen in der Kampagne, oder in Zwischensequenzen zum Einsatz.