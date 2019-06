Monster Hunter - World: Iceborne: Termine und Details für die PS4-Beta

PC XOne PS4

Capcom hat für die letztes Jahr angekündigte Erweiterung Iceborne (im E3-Anspielbericht) zu Monster Hunter - World (Testnote: 9.0) eine PS4-Beta angesetzt. Diese wird in zwei Phase abgehalten. Die erste Phase beginnt bereits am kommenden Freitag, den 21. Juni, um 12:00 Uhr (deutscher Zeit) und wird bis Montag, den 24. Juni, um 12:00 Uhr andauern. An dieser Testphase werden nur die Abonnenten des Playstation-Plus-Services teilnehmen können.

Die zweite Testphase ist für die nächste Woche geplant und wird vom Freitag, den 28. Juni, um 12:00 Uhr, bis Montag, den 1. Juli, um 12:00 Uhr, abgehalten. An dieser Testphase können alle interessierten PS4-Spieler (auch ohne Playstation-Plus-Abo) teilnehmen. Die Teilnehmer werden kurz vor dem Start der jeweiligen Betaphase die Möglichkeit haben, die Spieldaten im Voraus herunterzuladen. Das Basisspiel wird für das Spielen der Erweiterung nicht benötigt.

Im Rahmen des Tests werdet ihr drei Quests spielen können. So gibt es eine anfängerfreundliche Jagdmission, bei der ihr den Groß-Jagras erledigen könnt. Fortgeschrittene Jäger erwartet die Jagd auf den gehörnten Wyvern Banbaro, während die ganz erfahrenen Spieler sich an Tigrex versuchen können. In der Beta werden auch alle Waffentypen verfügbar sein, die ihr in allen drei Jagdmissionen ausprobieren könnt. Wer alle drei Quests in der Testphase abschließt, kann Pakete mit Verbrauchsgegenständen erspielen, die in der Vollversion eingesetzt werden können.