Zelda - Breath of the Wild erhält Nachfolger wegen zu vieler DLC-Ideen

Im Rahmen der diesjährigen E3 gab Nintendo bekannt, dass bereits an einem Nachfolger zum Open-World-Action-Rollenspiel The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Testnote: 9.5) gearbeitet wird. In einem Interview mit Kotaku verriet der Serien-Producer Eiji Aonuma jetzt, wie es zu der Entscheidung für eine Fortsetzung kam. Laut dem Entwickler habe man zu viele Ideen für DLCs übrig gehabt, weshalb man beschlossen habe, gleich ein komplettes neues Spiel zu machen:

Als wir den DLC für Breath of the Wild veröffentlicht haben, stellten wir fest, dass dies eine tolle Möglichkeit ist, der gleichen Welt weitere Elemente hinzuzufügen. Aus technischer Sicht gesehen handelt es sich bei den DLCs jedoch um eine ziemlich große Menge an Daten, denn man fügt neue Daten zu einem bereits vorhandenen Titel hinzu. Wenn wir also größere Änderungen hinzufügen möchten, reicht ein DLC da nicht mehr aus. Aus diesem Grund dachten wir, dass eine Fortsetzung vielleicht gut passen würde. Wir hatten ursprünglich nur über Ideen für DLCs nachgedacht, doch dann kamen immer mehr Ideen hinzu, bis wir sagten: das ist zu viel, lasst uns einfach ein komplett neues Spiel damit erschaffen.

Wie der neue Titel heißen oder wann dieser erscheinen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Erste Infos werden vermutlich noch eine Weile auf sich warten lassen.