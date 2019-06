GOG-Weekly-Sale: Bis zu 80% Rabatt auf „erinnerungswürdige Klassiker“

Auf GOG.com wurde zum Beginn der neuen Woche ein neuer Weekly-Sale gestartet, bei dem „erinnerungswürdige Klassiker“ teilweise um bis zu 80 Prozent reduziert wurden. In der Liste finden sich unter anderem Titel, wie Call of Cthulhu - Shadow of the Comet, Cosmo's Cosmic Adventure, Master of Magic, Rollercoaster Tycoon, Nosferatu - Wrath of Malachi und mehr.

Nachfolgend nur eine Auswahl an Beispielangeboten aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Titel könnt ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben einsehen):