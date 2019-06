Playground stellt Rockstar- & Lionhead-Entwickler für RPG-Projekt ein

Playground Games, der britische Entwickler hinter der Arcade-Rennserie Forza Horizon, hat offenbar ehemalige Spieleentwickler von Rockstar Games (Grand Theft Auto, Red Dead Redemption) und Lionhead Studios (Black & White, Fable) eingestellt, die gemeinsam mit dem restlichen Entwicklerteam an einem noch unangekündigten Rollenspiel arbeiten sollen.

Ein Reddit-User machte auf eine Nachricht von Playgrounds Ressource Manager Nick Duncomble aufmerksam, der drei neue Mitarbeiter im Team begrüßte. Demnach ist Michael Leone, der Ex-Game-Designer von Rockstar Games San Diego, als Principal Technical Designer bei Playground Games eingestiegen. Neil Davies, ehemaliger Senior Lighting Artist von Rockstar Games North, ist derweil als neuer Principal Lighting Artist dabei und Tom Maddocks, der zuvor für Ubisofts Tochterstudio Massive Entertainment und bei Lionhead Studios als Audio Designer arbeitete, hat das Team von Playground in seiner alten Position ergänzt.

Es ist mehr oder weniger ein offenes Geheimnis, dass Playground Games, das im vergangenen Jahr offiziell von Microsoft erworben und in die Xbox-Game-Studios integriert wurde, aktuell hinter verschlossenen Türen an einem neuen Fable arbeitet. Die Hoffnungen, dass das Studio den Titel auf der diesjährigen E3 enthüllt, haben sich leider nicht bestätigt. Möglicherweise wird ja die diesjährigen gamescom in Köln als Bühne für die Ankündigungen dienen.