Marvel's Avengers: Quick-Time-Events werden sparsam eingesetzt

PC XOne PS4

Das kommende Action-Adventure Marvel’s Avengers (im E3-Anspielbericht) von Crystal Dynamics und Eidos Montréal wird, wie seit der Präsentation in Los Angeles bekannt ist, auch Quick-Time-Events (QTE) enthalten. Diese kamen bei den im Rahmen der Messe den Journalisten gezeigten Szenen recht häufig zum Einsatz, weshalb die Redaktion von WCCFTech die Entwickler zu dem Thema befragte. Wie Creative Director Noah Hughes erklärte, werden diese nur zu Beginn stärker im Spiel präsent sein, um den Spieler in die Spielmechaniken einzuführen. Insgesamt soll der Einsatz der Quick-Time-Events sich aber in Grenzen halten.

Generell sollen diese vor allem in speziellen Momenten zum Einsatz kommen, um etwa die Anstrengung eines Helden oder Ähnliches zum Ausdruck zu bringen. Die Mechanik sei jedoch kein zentraler Bestandteil des Gameplays und soll nicht überansprucht werden, so Hughes. Marvel’s Avengers wird am 15. Mai 2020 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.