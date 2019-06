Dr. Mario World: Mobile-Puzzle-Spiel hat einen Termin

iOS Android

Nintendo hat einen Veröffentlichungstermin für das von Line Corporation entwickelte Mobile-Puzzlespiel Dr. Mario World bekannt gegeben. Wie der Publisher mitteilte, wird der Titel im kommenden Monat, ab dem 10. Juli 2019, für iOS und Android gratis verfügbar sein. Die Voranmeldung über den App Store und Google Play ist aber bereits jetzt möglich.

In Dr. Mario World müsst ihr die Welt von einer bunten Horde Viren verteidigen, was ihr mit Hilfe von Kapseln bewältigt. Die fiesen Erreger beseitigt ihr, indem ihr die Kapsel so mit den Viren kombiniert, dass vertikale oder horizontale Reihen aus drei gleichfarbigen Objekten gebildet werden. Ein Spielprinzip, das bereits in diversen anderen Titeln Verwendung findet. Neben Singleplayer ist es möglich, auch andere Spieler zu einem Duell im Versus-Modus herauszufordern.

Finanziert wird Dr. Mario World mit Hilfe von Mikrotransaktionen. So lassen sich im Store gegen echtes Geld Diamanten als Premiumwährung erwerben, die wiederum in verschiedene Extras, wie mehr Kapseln, Herzen die zum Betreten von Levels benötigt werden, neue Welten (standardweise gibt es fünf), oder andere Doktoren mit individuellen Skills investiert werden können. Letztere lassen sich auch durch Goldmünzen (Spielwährung) freischalten. Weitere Details werden in dem neuen Video erklärt, das ihr euch im Folgenden anschauen könnt: