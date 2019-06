E3 2019: Genesis Noir im neuen E3-Trailer

PC MacOS

Entwickler Feral Cat Den und der gewonnene Publisher Fellow Traveller präsentierten im Zuge der E3 2019 einen neuen Trailer zu ihrem höchst ungewöhnlichen Titel Genesis Noir. Das Spiel wurde letztes Jahr mit knapp 50.000 US-Dollar auf Kickstarter finanziert. Den E3-Trailer haben wir euch unter der News zum Anschauen eingefügt.

Als Spieler in Genesis Noir habt ihr die höchst herausfordernde Aufgabe, den Urknall selbst aufzuhalten, um eure Liebe zu retten. Die Handlung des Spiels ist also vor, während und nach dem Big Bang angesiedelt. In einer gefährlichen Dreiecksbeziehung löst sich versehentlich oder absichtlich ein Schuss, ein Knall, der Urknall, eine alles zerstörende Macht, die ihr rückgängig machen oder aufhalten müsst. Grafisch ist der Titel hauptsächlich im schwarz-weißen Zeichenstil gehalten, von der Spielmechanik ist noch nicht viel bekannt. Erscheinen soll das Spiel im Dezember dieses Jahres für PC und Mac.