E3 2019: Gameplay-Video zu Cyber Shadow

PC Switch XOne PS4

Yacht Club Games, vielen von euch als Entwickler des Indie-Hits Shovel Knight bekannt, fungiert aktuell als Publisher für das Ein-Mann-Team von Mechanical Head Studios und dessen 8bit-Action-Adventure-Platformer Cyber Shadow. Der Titel wurde im Rahmen der E3 2019 vorgestellt und konnte von COGconnected in einer 15-minütigen Gameplay-Session gecaptured werden. Das Video haben wir euch unter der News eingebunden.

Grafisch und spielmechanisch erinnert das Programm leicht an Ninja Gaiden von 1988 und das nicht nur aufgrund der Ninja-Hauptfigur. Parallelen sind auch zu The Messenger oder Axiom Verge zu erkennen. In Cyber Shadow seid ihr als besagter Shinobi in unterschiedlichen Levels unterwegs, verprügelt und killt massenweise Gegner, schaltet unterschiedliche Skills frei, sucht nach zahlreichen Secrets und bekämpft mächtige Bosse um hinter das Geheimnis der uralten Kräfte eures Ninja-Clans zu kommen. Unterlegt ist der Retro-Titel ganz stilecht mit der famosen Chiptune-Musik vom Meister seines Fachs, Enrique 'Pentadrangle' Martin als treibender Soundtrack. Cyber Shadow soll noch in diesem Jahr für PC, PS4, Xbox One und Switch erscheinen.