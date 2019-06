E3 2019: CrisTales: Liebeserklärung an klassische JRPGs

PC Switch XOne PS4

Laut Publisher Modus Games soll CrisTales, das Werk des Dreams Uncorporated Studios in Zusammenarbeit mit Syck eine Liebeserklärung an klassische JRPGs sein. Das Spiel wurde offiziell im Zuge der E3 2019 vorgestellt nachdem der Alpha-Build bereits letztes Jahr auf der Game Connection USA 2018 einige Awards einheimsen konnte. Hinter der wunderschönen 2D-Grafik verbirgt sich ein waschechtes Action-Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, schillernden Charakteren und einer faszinierenden Story, so der Entwickler.

In CrisTales werdet ihr Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig erleben. Zeitmanipulation ist ein zentrales Feature des RPG-Titels. Dazu heisst es vom Publisher:

Wirf einen Blick in die Vergangenheit und lerne aus den Geschehnissen, handle in der Gegenwart und beeinflusse die dynamischen Konsequenzen, die deine Entscheidungen in der Zukunft auf die Welt haben. Schicke deine Feinde in die Vergangenheit oder in die Zukunft, nutze optimierte Gruppenfertigkeiten durch synchronisierte Angriffe und meistere das perfekte Timing in Angriff und Abwehr, damit deine Gruppe im Kampf über sich hinauswächst.

Auch soll die Story des Spiels vielschichtig und ausgeklügelt sein samt komplexer Intrigen und verwobener Charakterbeziehungen. Die Erkundung der Welt rund um das pompöse Königreich Crystallis oder dem heruntergekommenen Vinez soll eine wichtige Rolle spielen. Angekündigt ist CrisTales für 2020 und soll für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.