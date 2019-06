E3 2019: The Legend of Zelda - Link's Awakening auf Switch angespielt

Switch

Der Game-Boy-Klassiker von 1993 kehrt dieses Jahr runderneuert auf die Switch zurück. Abseits der Grafik halten sich die Änderungen stark in Grenzen, taugen aber dennoch zu einem intensiven Erlebnis.

Remakes sind schwer in Mode, und auch Nintendo verweigert sich diesem Trend nicht. Im Gegenteil! Bereits am 20. September erscheint miteiner der beliebtesten Teile der-Reihe für Nintendo Switch. Im Hands-on in LA konnte ich mich von der neuen Grafik und einigen frischen Komfortfunktionen selbst überzeugen.Wie nicht anders zu erwarten war, setzt die Neuauflage des Game-Boy-Klassikers ganz am Anfang des Abenteuers des spitzohrigen Helden an. Inhaltlich verändert sich praktisch nichts, denn in der Rolle von Link werde ich wie gehabt am Strand angespült und muss mir nach meiner Rettung erst mal Schild und Schwert zurückholen. Sogar das Layout des Startdorfes, des Strandes oder dem angrenzenden Wald ist nahezu identisch. Auf den ersten Blick ist nur die Grafik neu, die zwar wie im Original mit einer Top-Down-Perspektive aufwartet, aber mit knuffigen Charaktermodellen und putzigen Animationen daherkommt.Das Schild zur Abwehr und das Schwert zum Angriff sind festen Aktionstasten zugewiesen und ich kann mich nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich etwas freier in den Gebieten bewegen, als früher. Ging das sonst nur ein Kästchen nach links, rechts, oben oder unten, kann ich mich nun auch direkt diagonal bewegen. Items werdet ihr später wohl aber wie gehabt wechseln müssen, denn es gibt lediglich zwei zuweisbare Slots dafür. Ein bestehendes Spiel kann man eben auch nicht total verbiegen, ohne es in seinen Grundfesten zu erschüttern.Recht linear bleibt der Beginn, bei dem ich mir etwa Zauberpulver bei einer Hexe aneigne, um letztlich bereit für den ersten richtigen Dungeon zu sein. Es gibt aber auch neue Funktionen, beispielsweise einen manuell setzbaren Marker auf der Karte, der mir die Wegfindung in den labyrinthartigen Umgebungen teils deutlich erleichtert. Ein weichgespültes Remake? Keineswegs, aber eben eines, das mit der Zeit geht, ohne den Wurzeln eine Ladung Unkrautvernichter überzukippen.Der Grafikstil mag in seiner comic-esquen Gestalt nicht jedem gefallen, er fügt sich aus meiner Sicht aber recht nahtlos in die visuelle Gestaltung der letzten 3DS-Ableger der Reihe ein. Tatsächlich kommt der Stil mit seinem Cel-Shading-artigen Look gleichsam detailliertet wie deutlich weicher und weniger kantig daher. Aber alles andere wäre bei einer modernisierten Switch-Umsetzung wohl auch eine Enttäuschung.Klar ist, dass Link's Awakening trotz erhöhtem Komfort und modernisierten Look nichts von seiner ursprünglichen Faszination verloren geht. Da wird nichts weichgespült, sondern bloß auf den Stand von 2019 gebracht. Brauchen Fans das unbedingt? Vielleicht nicht. Sie erhalten jedoch, gemessen an der 20-minütigen E3-Demo, eine tolle Gelegenheit, das Abenteuer erneut zu erleben. Wer Link's Awakening noch nicht kennt, hingegen eine optimale Gelegenheit, das Versäumte nachzuholen. Wenn ihr im Besitz des berühmten roten Stifts seid, sollte ihr euch den 20.9. damit jedenfalls dick im Kalender anstreichen.Autor: Benjamin Braun