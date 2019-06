E3 2019: Unexplored 2 im Crowdfunding & neuer Trailer

PC Switch XOne PS4

Entwickler Ludomotion und Publisher Big Sugar haben im Rahmen der diesjährigen E3 auf die Crowdfunding-Kampagne zu Unexplored 2 -The Wayfarer's Legacy hingewiesen. Der Nachfolger zu Unexplored (im Indie-Check) soll mit der Hilfe zahlreicher Investoren auf der Finanzierungsplattform Fig.co realisiert werden. Im Vergleich zum Vorgänger ist bei Unexplored 2 grafisch viel passiert. War der erste Teil des Roguelite-Titels ein noch ziemlich simpel gehaltenes Top-Down Action-Adventure, erstrahlt der zweite Teil in einer kunstvoll gestalteten, farbenfrohen Spielwelt mit unterschiedlichen Landschaften und einer mystischen Atmosphäre in teils weitläufigen Arealen.

Im anderthalbminütigen Ankündigungstrailer zur E3 könnt ihr einige Eindrücke über die Spielwelt samt Weltkarte und mehrerer Kämpfe gewinnen. Das Video haben wir euch direkt unter der News zum Anschauen eingebunden. Unexplored 2 -The Wayfarer's Legacy soll im nächsten Jahr für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.