Zu Beginn einer Mission ist eure Basis ein mehr oder weniger großes Camp.

Echtzeitstrategie

18,99 Euro auf Steam

In einem Satz: Einsteigerfreundliche Echtzeitstrategie mit netter Geschichte

Das aktuell im Early Access befindlichebietet eine Mischung aus Echtzeitstrategie in einem fiktiven mittelalterlichen Setting und etwas Action. Und obendrauf gibt es noch eine nette Geschichte um einen treuen Ritter seiner Gnaden, die zwischen den Schlachten über hübsch gezeichnete Bilder und gut vertonte englische Dialoge erzählt wird. Wie gut das alles umgesetzt ist, lest ihr im Indie-Check.In Lornsword - Winter Chronicle schlüpft ihr in die Haut des Feldherren Corun Lan Ka und befehligt imperiale Truppen in der Draufsicht. Dabei steuert ihr den Commander direkt übers Schlachtfeld und koordiniert die Kämpfe vor Ort. Ihr könnt zwar auch selbst aktiv in die Kämpfe eingreifen, aber das empfiehlt sich in aller Regel nicht. Viel wichtiger ist es, dass ihr am Leben bleibt und den Überblick über das Geschehen behaltet, denn es gibt viel zu tun.Zunächst einmal ist es wichtig, dass ihr eure Basis aufbaut und dafür sorgt, dass genügend Gold und Nahrung für eure Truppen bereitstehen. Dazu schnappt ihr euch einen Trupp und erobert Goldminen und Farmen in der Nähe. Euer Feldherr kann zusätzlich magische Kämpfer auf Kosten von Ausdauer beschwören, die entweder aktiv den Feind mit Elementarkräften bekämpfen, oder eure Truppen heilen.Errichtet dann einen oder mehrere Außenposten, wo automatisch weitere Söldner rekrutiert werden. Die Jungs machen sich, sobald sie eine gewisse Truppstärke erreicht haben, selbstständig auf die Socken und bekämpfen alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Es sei denn, ihr versetzt den Außenposten in den alternativen Verteidigungsmodus. Zur Abwehr könnt ihr auch Geschütztürme errichten, die automatisch das Feuer eröffnen, sobald sich gegnerische Einheiten nähern. Ich habe die Türme manchmal genutzt, um eine Frontlinie zu stärken und meine Truppen zu unterstützen. Man kann sie schließlich auch wieder einreißen und woanders neu aufbauen. Außenposten und Geschütztürme können zudem aufgewertet werden. Sie stellen dann stärkere Söldner oder spezialisierte Einheiten wie Bogenschützen und Eliteschwertkämpfer zur Verfügung oder sind besser gepanzert und damit widerstandsfähiger.Im Laufe einer Mission in Lornsword - Winter Chronicle bilden sich mehrere Frontlinien. Eure Feinde versuchen immer wieder eure Farmen und Minen (zurück-)zuerobern, wenn ihr es nicht schafft, sie auf Abstand zu halten. Und natürlich gilt es, das Ziel der Mission zu erreichen, etwa eine feindliche Festung einzunehmen, und unter allen Umständen dafür zu sorgen, dass eure eigene Basis nicht fällt.Ihr seht aber immer nur einen relativ kleinen Teil der Karte. Es gibt zwar Hinweise in Form von aufpoppenden (großen) Icons, wenn außerhalb eurer Sichtweite beispielsweise gerade eine Farm angegriffen wird, aber eine echte Minimap fehlt. Stattdessen aktiviert ihr eure "Far Sight" und scrollt so mit erhöhter Geschwindigkeit über die Map. Das geht zwar irgendwie, aber ich habe da gerne mal die Orientierung verloren und hatte auch Schwierigkeiten damit, die Brennpunkte gleich zu finden.Die Grafik ist wohl am besten mit dem Wort zweckdienlich umschrieben. Weder die Umgebung noch die Bauten und Truppen sind besonders detailverliebt gezeichnet. Die Animationen der wuseligen Kämpfer wirken auch ein wenig altbacken. Ganz so weit, Lornsword als hässlich zu beschreiben, möchte ich aber nicht gehen – es ist nur nicht besonders hübsch. Dafür läuft es jedoch butterweich.Lornsword ist kein sonderlich komplexes RTS. Die strategischen Möglichkeiten halten sich in Grenzen, und die fehlende Minimap macht es unnötig schwierig, den Überblick zu behalten. Das Spiel befindet sich außerdem seit Ende Mai im Early Access und neben der noch unfertigen, aber durchaus schon recht umfangreichen Kampagne, gibt es noch keine anderen Spielmöglichkeiten. Immerhin ist es aber möglich, ab der vierten Mission im lokalen Coop zu spielen. Empfehlen kann ich Lornsword aktuell jedoch ausschließlich RTS-Einsteigern, die zwar grundsätzliches Interesse am Genre haben, es ansonsten aber aufgrund zu hoher Komplexität eher meiden.