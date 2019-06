Horizon - Zero Dawn: Leitender Entwickler mit 44 Jahren verstorben

PS4

Bildquelle: Twitter (@Guerrilla)

Patrick Munnik, der als Lead Producer die Entwicklung von Horizon - Zero Dawn (Testnote: 8.5) mit verantwortete, ist mit nur 44 Jahren überraschend verstorben. Das teilte das Team von Guerilla Games kürzlich der Öffentlichkeit via Twitter mit. In dem veröffentlichten Statement heißt es: „Mit großem Schock und Trauer müssen wir euch darüber informieren, dass unser Hauptproduzent Patrick Munnik nicht mehr unter uns weilt. Wir sind unendlich dankbar, dass Patrick zu unserem Team gehörte, wo er von uns allen hoch geschätzt und geliebt wurde.“

Wie es heißt, verstarb der Entwickler bereits am Montag der vergangenen Woche. Genaue Umstände seines Todes sind noch nicht bekannt. Er hinterlässt eine Frau und Kinder. Auf Twitter meldeten sich zahlreiche Studios, darunter CD Projekt, Bungie und Sony Santa Monica Studio zu Wort, um dem Team ihr Beileid auszusprechen. Munnik war dem Studio bereits im Jahre 2011 beigetreten und wirkte in der Vergangenheit unter anderem auch an der Killzone-Serie mit.