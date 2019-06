E3 2019: Creature in the Well: Gameplay und Entwickler-Interview

PC Switch

Im Rahmen der E3 2019 führte Geoff Keighley ein Interview mit Adam Volker vom Flight School Studio zu Creature in the Well. Der Indie-Titel stellt mit seiner Comic-Optik, die an Hellboy erinnert, einen isometrischen Dungeon-Crawler dar, der spielmechanisch das Genre des Hack'n'Slay mit dem der Pinball-Games vereint. Das fünfminütige Interview mit zahlreichen Gameplayszenen aus dem "Pinbrawler" haben wir euch unten eingebunden.

Als Roboter seid ihr in über acht unterschiedlichen Dungeons unterwegs, bekämpft diverse Machinen, Konstrukte und Mechanismen in einem Mix aus Waffenkampf und Flipper-Gameplay und versucht hinter das Geheimnis der besagten "Kreatur im Brunnen" zu kommen, die ein Jahrhundert lang die unterirdischen Maschinen korrumpiert hat. Das dreißigköpfige Entwicklerteam aus Texas peilt ein Release des Spiels für Ende 2019 an. Creature in the Well soll für PC und Nintendo Switch erscheinen, wobei im Interview auch "weitere" Plattformen angekündigt wurden.