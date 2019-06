Watch Dogs Legion: Entwickler sprechen über die Größe der Welt

PC XOne PS4

Creative Director Clint Hocking hat gegenüber PC Games N einige Details über die Weltgröße des kommenden Action-Adventures Watch Dogs Legion (im Preview) verraten. Wie es heißt, werdet ihr im Verlauf des Spiels einen Großteil von London erkunden können. „Ihr werdet vom Wellington Arch im Westen zur Isle of Dogs und von Camden Market im Norden runter zum Windrush Square gehen können, das sich mehr oder weniger in Brixton befindet“, so der Entwickler. Dabei sollt ihr auch bekannte Sehenswürdigkeiten, wie etwa London Eye (Millennium Wheel), den Westminster Palace und den Piccadilly Circus besuchen können.

Wie PC Gamer unterdessen berichtet, soll die Welt insgesamt acht Bezirke von London umfassen. Gibt man die oben genannten Orte bei Google ein, ergibt das eine recht ordentliche Fläche zum Erkunden. Das Spiel wird am 6. März 2020 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.